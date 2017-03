A importância de Salvio na manobra da equipa encarnada está à vista de todos pelos números que tem somado ao longo desta temporada. Em termos de utilização, El Toto é mesmo o 8.º futebolista com mais minutos no plantel de Rui Vitória, sendo um dos oito acima dos 2 mil minutos – juntamente com Fejsa, Luisão, Mitroglou, Ederson, Lindelöf, Nélson Semedo e Pizzi. No total, o internacional argentino soma 2.270 minutos em todos os encontros oficiais desta temporada, estando estes divididos por 32 jogos. A verdade é que a época de 2016/17 tem sido marcada pela regularidade de Eduardo Salvio, que apenas falhou sete compromissos devido a duas lesões – uma entorse na tibotársica direita e uma luxação no ombro direito – e dois por opção técnica.