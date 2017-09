Continuar a ler

Caso se confirme a ausência diante do Paços de Ferreira, Rui Vitória tem mais do que uma solução à disposição. Gabriel Barbosa, por exemplo, jogou pela direita contra o Sp. Braga, mas Zivkovic e até Rafa também podem atuar nesse lado do ataque.



Lisandro apto



Os últimos dois jogos, com Boavista e Sp. Braga, também ficaram marcados pela ausência de Lisandro López, que ficou de fora no Bessa devido a um síndrome febril. Ora, o defesa-central argentino está recuperado e, se o treinador assim entender, pode regressar à convocatória.

A presença de Salvio no encontro de amanhã, frente ao Paços de Ferreira, ainda não está garantida. Segundo as informações recolhidas por, o problema do extremo argentino, de 27 anos, não é grave, mas, ainda assim, requer alguns cuidados por parte do departamento clínico dos tetracampeões nacionais.Recorde-se que o internacional argentino saiu mais cedo no desafio com o Boavista, no último fim de semana, mas fê-lo apenas por precaução, depois de ter sentido uma ligeira dor na perna. Para não forçar, Salvio sentou-se no relvado do Bessa e pediu assistência, informando os médicos de que seria melhor deixar a partida. Ora, enquanto se deslocava para o banco, o jogador não mostrou qualquer dificuldade a andar, evidenciando, desde logo, que não se tratava de uma lesão grave.