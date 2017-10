De olho no decisivo encontro da seleção Argentina no Equador, na madrugada de quarta-feira, a imprensa daquele país adianta que o benfiquista Salvio entra na discussão por um lugar no flanco direito. A confirmar-se a presença no onze, será a estreia do extremo como titular num jogo oficial da seleção do país das pampas.

Com a Argentina em sexto lugar e fora dos lugares de qualificação para o Mundial, o técnico Jorge Sampaoli prepara a visita ao Equador, tendo em consideração o fator altitude – o jogo terá lugar em Quito, a 2.800 metros.

Continuar a ler