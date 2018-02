Salvio continua a recuperar de uma intervenção cirúrgica ao joelho direito, realizada na semana passada, e, segundo garante o próprio, a convalescença está bem encaminhada."Olá rapaziada, quero agradecer-vos pelo carinho e pela força que me têm dado. A recuperação está a correr muito bem e rapidamente estarei pronto para o que aí vem", escreveu o extremo argentino, de 27 anos, na rede social Twitter.Recorde-se que El Toto lesionou-se no decorrer da primeira parte do jogo frente ao Rio Ave, disputado no início de fevereiro. Numa primeira fase foi-lhe diagnosticado um síndrome femoro-patelar no joelho direito, situação que evoluiu, depois, para sinovite. Entretanto, os responsáveis encarnados entenderam que a intervenção cirúrgica seria a melhor opção, sendo que o jogador voltará entre o final de março e o início de abril.