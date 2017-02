Continuar a ler

Mas o extremo não esqueceu o guardião benfiquista, autor de várias defesas decisivas, designadamente na segunda parte. "Ederson fez um jogo maravilhoso, incrível. Estamos muito contentes por o ter na nossa equipa. É um jogador que nos traz muito quando a equipa está a sofrer", frisou Salvio.



A vitória do Benfica sobre o Borussia Dortmund foi arrancada a ferros, com os encarnados a sofrerem muito até final para travar os alemães, e Salvio não teve problemas em admitir que o clube da Luz teve sorte, além de contar com um Ederson instransponível na baliza."Pode dizer-se que tivemos sorte, mas é assim... Eles jogam muito bem, têm uma grande equipa, mas também houve jogos em que o Benfica atacou muito e não marcou e as outras equipas chegaram uma vez e marcaram. Hoje, calhou ao Benfica ter sorte. Vamos continuar a trabalhar, porque lá também vai ser um jogo muito complicado como foi hoje", referiu o argentino após o encontro desta noite, na 1.ª mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.