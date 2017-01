A cumprir a 6.ª época no Benfica, Salvio reconhece que, mesmo num clube com um historial tão preenchido, há sempre pormenores que escapam. De forma a que possa ficar a saber ainda mais sobre o Benfica, o argentino já tem em casa o Trivial Pursuit Edição Tricampeão, jogo de perguntas e respostas dedicado exclusivamente ao emblema da Luz e que promete animar os tempos livres dos benfiquistas. "O Benfica é um grande clube, com uma história recheada de grandes feitos. E foram muitos. É sempre difícil saber tudo. Quero ficar a saber sempre mais sobre um dos maiores clubes da Europa e conto com a ajuda do Trivial Pursuit para o conseguir", sublinhou, entusiasmado, antes de afirmar que conta com a "ajuda da família para jogar": "Também quero que fiquem a conhecer mais sobre o clube." Se o leitor também quer ter em casa o jogo que vai testar os conhecimentos dos benfiquistas, comece a sua coleção a partir do próximo domingo, dia 29 de janeiro....Trata-se da oferta deste clássico jogo que ganhou a forma gloriosa de Edição "Benfica Tricampeão". A promoção é GRÁTIS de 2.ª a 6.ª feira. Neste jogo, o leitor pode mostrar tudo o que sabe sobre o seu clube do coração – o Benfica. São 720 perguntas, divididas por 6 temas: Competições Nacionais, Competições Internacionais, Modalidades, História/Curiosidades, Jogadores e Treinadores e Tricampeão