"O Benfica quer sempre vencer. Ainda não vencemos nesta Liga dos Campeões, mas jogamos todas as partidas para ganhar. Vamos lutar para conseguir o maior número de pontos possível no que resta da Liga dos Campeões", disse o extremo argentino, de 27 anos.



Salvio aproveitou ainda para deixar algumas palavras elogiosas a Mile Svilar, que, apesar do erro no jogo disputado no Estádio da Luz com o Manchester United, não mais deixou o onze: "Ele é jovem mas muito talentoso. Foi ótimo ver os jogadores do United a confortá-lo no final do jogo e a darem-lhe palavras de coragem. Esses momentos só valorizam o futebol."

A revista 'United Review', distribuída pelo Manchester United aos jornalistas em Old Trafford, publicou uma entrevista com Salvio, na qual o extremo argentino do Benfica mostra confiança no apuramento para os oitavos-de-final da Liga dos Campeões.

Autor: Pedro Ponte