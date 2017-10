Continuar a ler

Sobre o Manchester United, Salvio destaca os argumentos dos encarnados, acreditando que poderá causar problemas. "É uma equipa muito forte, mas vamos impor as nossas ideias. Também temos grandes jogadores, não nos sentimos inferiores a ninguém. Eles têm grandes avançados, nós também; meio-campo, tenho muita confiança no nosso. Não acho que Herrera seja melhor do que Pizzi, ou Lukaku melhor que Raúl Jimenez, Jonas e Seferovic. Não têm um central que tenha mais conhecimentos do que Luisão. Não somos inferiores a nenhum deles. Confio muito nesta equipa e sei que podemos causar problemas ao Manchester", disse.



Salvio reconhece as dificuldades que vai encontrar frente ao Manchester United, num jogo marcado para as 19h45 de quarta-feira. Apesar de tudo, o extremo argentino do Benfica acredita que este jogo é apenas mais uma oportunidade para alcançar a primeira vitória na fase de grupos da Liga dos Campeões."Tenho as melhores expectativas, sabendo que vai ser um jogo de grande dificuldade, mas estamos confiantes e esperamos um grande jogo da nossa parte. Vemos este encontro como uma nova oportunidade. É uma nova oportunidade que temos para somar 3 pontos. Vamos jogar com as nossas ideias, impor o nosso jogo e tratar de conseguir a vitória", afirmou, sublinhando que a derrota pesada frente ao Basileia não vai afetar a equipa."Vamos tratar de fazer o nosso jogo da melhor forma possível, sabendo que sofremos uma derrota bastante dura no último jogo. Mas a nossa equipa é muito forte, confiamos nos nossos jogadores e amanhã é uma nova oportunidade para demonstrar o que somos", frisou.