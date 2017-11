A imprensa argentina deu ontem conta das boas possibilidades que Salvio tem de marcar presença no Campeonato do Mundo do próximo ano, que se disputa na Rússia.Segundo a ‘TyC Sports’, o extremo dos encarnados, de 27 anos, está em excelente posição para integrar a lista de convocados de Jorge Sampaoli para a referida competição, tendo em conta que é capaz de atuar em três posições. Dessa forma, oferece várias soluções ao treinador que, refira-se, tem vindo a testá-las nas mais recentes partidas da formação sul-americana. Diante da Rússia, por exemplo, atuou como extremo no lado direito, mas Sampaoli já testou El Toto como único jogador daquele corredor, num sistema com três defesas.Salvio estará novamente em campo esta tarde, num particular dos argentinos diante da Nigéria, em Krasnodar, e amanhã deve apresentar-se ao trabalho no centro de estágio do Seixal.