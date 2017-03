Continuar a ler

Salvio aproveitou ainda para agradecer o apoio dos adeptos benfiquistas que marcaram presença na Alemanha: "Obrigado por nos apoiarem até ao último minuto. Fizeram-se sempre ouvir".



Um dia após a pesada derrota do Benfica em Dortmund, Eduardo Salvio usou as redes sociais para deixar uma mensagem aos adeptos encarnados. O argentino quis salientar a união entre todos, mesmo nos maus momentos."Nas vitórias ou nas derrotas vamos manter-nos sempre juntos! Continuar a lutar", escreveu o extremo na sua conta no Facebook.

Autor: Luís Miroto Simões