A vitória alcançada frente ao Paços de Ferreira desanuviou o ambiente na equipa do Benfica. Durante o treino de adaptação realizado no relvado do St. Jakob-Park foi possível verificar a boa disposição dos jogadores encarnados, que esperam alcançar hoje o primeiro triunfo na presente edição da Liga dos Campeões. Como é natural a grande novidade foi Salvio, que, recorde-se, falhou os últimos dois encontros devido a uma entorse.O internacional argentino, de 27 anos, é assim mais uma opção para as alas à disposição de Rui Vitória. No passado sábado o treinador apostou em Cervi à esquerda e Zivkovic na direita e os dois extremos acabaram por realizar boas exibições.