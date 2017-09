Continuar a ler

O Benfica deve aterrar em Basileia pelas 12 horas (13h locais), seguindo diretamente para o hotel onde ficará instalado. Às 18h30 (locais), Rui Vitória eum jogador farão a antevisão da partida já no estádio St. Jakob-Park e, 30 minutos depois, os 21 convocados subirão ao relvado para treinar.



Lista de convocados



Guarda-redes: Svilar, Júlio César e Bruno Varela;



Defesas: Grimaldo, Luisão, Eliseu, Jardel, André Almeida e Rúben Dias;



Médios: Fejsa, Filipe Augusto, Samaris, Zivkovic, Salvio, Pizzi e Cervi;



O Benfica partiu esta terça-feira de manhã para a Suíça onde, amanhã, irá defrontar o Basileia em jogo da 2.ª jornada do grupo A da Liga dos Campeões (19H45). Salvio integra a lista dos 21 convocados de Rui Vitória, tal comojá haviaO argentino era o único nome a constar no boletim clínico dos encarnados, mas o extremo está agora recuperado da entorse no tornozelo direito e, ao 11.º jogo oficial da época, Rui Vitória tem todos os jogadores aptos.