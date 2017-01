Salvio ainda tenta o regresso aos disponíveis no embate de amanhã, em Guimarães, mas este é um cenário que, à partida, será difícil de concretizar, apesar de o argentino se encontrar francamente melhor da luxação no ombro direito, que contraiu no dérbi com o Sporting.

Na mesma situação está Raúl Jiménez, que mantém a dúvida em relação à disponibilidade para este jogo. A situação do mexicano, que saiu com queixas do jogo com o P. Ferreira, não apresenta, ainda assim, cuidados de maior.

