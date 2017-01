Com o empréstimo de Danilo já confirmado ao Standard Liège, Samaris ainda poderá aumentar o lote de médios encarnados a deixar a Luz já nesta reabertura do mercado. De acordo com as informações recolhidas pelo nosso jornal, a SAD benfiquista está empenhada em realizar um bom encaixe financeiro com o internacional grego, assim cheguem ofertas tentadoras.

O presidente benfiquista, Luís Filipe Vieira, está convicto de que poderá nas próximas horas dar avanço a este processo, mas também já tem alertado os elementos que trabalham neste dossiê no sentido de que não deseja ver o tema arrastar-se para lá de amanhã (dia 27). Ou seja, nas próximas horas o futuro do polivalente médio poderá ficar resolvido, sendo que na Luz a ideia é realizar não menos de 20 milhões de euros com uma futura transferência do jogador, que no verão de 2014 motivou um investimento na ordem dos 10 milhões de euros.

