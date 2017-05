Continuar a ler

(em atualização) Na altura, os leões haviam também solicitado à Comissão de Instrutores (CI) da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) a instauração de um processo sumário ao médio encarnado, mas a CI declarou-se "incompetente" para instaurá-lo, na medida em que Samaris tinha incorrido numa falta muito grave e uma eventual suspensão poderia ser igual ou superior a um mês (a moldura penal ia de 1 a 10 encontros de castigo). Algo que acabou mesmo por acontecer.Os regulamentos preveem que Samaris cumpra castigo na competição nacional imediatamente a seguir, o que significa que o camisola 7 falhará a Taça de Portugal, a Supertaça e as duas primeiras jornadas da próxima edição do campeonato.

Samaris deu um soco em Diego Ivo

Andreas Samaris levou quatro jogos de castigo na sequência do soco dado em Diego Ivo, numa partida da 28.ª jornada da Liga NOS entre Benfica e Moreirense, que terminou com a vitória dos encarnados por 1-0.Dois dias depois da partida em questão em Moreira de Cónegos, o Conselho de Disciplina (CA) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) abriu um processo disciplinar ao grego na sequência de uma queixa do Sporting.