Perante a ausência de Fejsa, é Samaris quem beneficia para manter o lugar no onze das águias. E com o embate em Paços de Ferreira, o internacional grego amplia para seis os jogos consecutivos como titular, o que no caso do médio até é um recorde pessoal esta época. A atual série do camisola 7 arrancou na receção ao Chaves, primeiro embate para o qual Fejsa ficou mais recentemente indisponível face a uma entorse no tornozelo esquerdo.Até aqui, o máximo que o jogador contratado ao Olympiacos (no verão de 2014) tinha alcançado foi uma mão-cheia de partidas consecutivas a ouvir o apito inicial no relvado (entre as deslocações a Guimarães e Moreira de Cónegos, ambos para a Taça CTT). Ainda assim, Samaris fica longe da que foi até aqui a sua melhor sequência de partidas (13) no onze do emblema da Luz, que alcançou tanto na última temporada como na reta final da sua campanha de estreia de águia ao peito, em 2014/15, então sob o comando de Jorge Jesus.