Este caso é semelhante ao de Eliseu com Diogo Viana, do Belenenses, no jogo da 3ª jornada da Liga. Também aí a CI da Liga entendeu haver uma infração disciplinar mas, nessa ocasião, o CD da FPF arquivou o processo, ilibando o lateral-esquerdo, que acabou por estar à disposição.

As imagens que poderão valer 4 jogos de suspensão a Samaris

Samaris arrisca um castigo de quatro jogos de suspensão. A Comissão de Instrutores (CI) da Liga abriu um auto de flagrante delito com base num lance ocorrido no Benfica-Sp. Braga de quarta-feira, entre o grego e Paulinho, e o caso deverá ser julgado já esta terça-feira pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol. Como é hábito, o presidente do CD da FPF, José Manuel Meirim, poderá ouvir o árbitro Bruno Esteves, que ajuizou o referido lance, ocorrido já depois do apito final, com um cartão amarelo a cada jogador.Recorde-se que nessa partida, na qual não havia recurso ao vídeo-árbitro por se tratar de um jogo da Taça CTT, Samaris viu-se envolvido num outro lance, no qual apertou o pescoço a João Carlos Teixeira. Aí, Bruno Esteves entendeu não haver motivos para uma punição disciplinar.