As imagens que poderão valer 4 jogos de suspensão a Samaris

O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol castigou Samaris com 3 jogos de suspensão na sequência do incidentre ocorrido no Benfica-Sp. Braga, realizado na última quarta-feira, entre o jogador grego e Paulinho.O árbitro Bruno Esteves ajuizou o referido lance, ocorrido já depois do apito final, com um cartão amarelo a cada jogador mas quando questionado pela Comissão de Instrutores argumentou que não se apercebeu do gesto de Samaris de ter posto a mão no pescoço do adversário.