A jogada do segundo golo, no qual serviu Nélson Semedo pela direita antes do remate certeiro de Rafa, foi explicada por Samaris. "É um lance bem trabalhado da nossa equipa, trabalhamos isso todos os dias nos treinos", explicou, antes de elogiar o desempenho do compatriota Mitroglou."Mitroglou quando começa a marcar é um pouco difícil parar. O ano passado também fez uma série de 7 ou 8 jogos seguidos a marcar. É um grande jogador", disse.Sobre a declaração de Katsouranis, que considerou Mitroglou o melhor jogador grego da atualidade, atirou: "Concordo completamente!"