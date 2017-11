Continuar a ler

"Não é uma questão de me sentir mais confortável ou não nesta posição. Cada treinador que tenho dá-me um papel para desempenhar e se chegar perto da área remato ou procuro outra solução. Não me sinto mais ou menos confortável, faço apenas o meu trabalho.""Não queremos errar e queremos sempre fazer o melhor jogo, queremos ser perfeitos para ganhar. Não olhamos para o que os nossos adversários fazem, mas sim para o nosso trabalho, para tentarmos melhorar alguns aspetos do jogo.""Esta paragem poderá ser boa para todas a equipas, pois ficam com mais tempo para trabalhar algumas coisas que a equipa técnica sente que faltam. É bom para todas as equipas do Mundo. Os jogadores que vão para as seleções nacionais também podem ganhar ritmo para depois voltarem mais fortes."