"Sabemos que o Dortmund tem capacidade ofensiva boa, mas temos o mesmo respeito por todas as equipas", disse Samaris, destacando que o Benfica "não tem medo da linha ofensiva do Dortmund" mas "apenas respeito".



Samaris garantiu que o Benfica vai " entrar sem pensar no primeiro jogo". "Temos confiança nas nossas capacidades e penso que vamos conseguir um bom resultado. É sempre importante marcar. Queremos passar e vamos mostrar em campo o que é preciso para isso", prosseguiu.



Questionado por Record sobre as ambições de Luís Filipe Vieira de chegar ao título de campeão europeu respondeu: "O nosso objetivo na Champions é ganhar jogo a jogo e passar cada eliminatória. Nós temos ambições, como é óbvio, por isso estamos aqui. Queremos todos conquistar esse título, mas também sabemos que temos de fazer mais para o conseguir. Todos os jogadores o querem, mas não é uma coisa obrigatória".





Samaris disse esta terça-feira que o Benfica está na Alemanha determinado em passar aos quartos-de-final da Liga dos Campeões."Olhamos cada jogo de forma diferente. Não olhamos para a história. Gostamos é de fazer história. O mais importante é passar a eliminatória e vamos entrar no campo sem pensar no resultado da primeira mão", disse o jogador grego, reconhecendo que as águias não terão tarefa facilitada.

Autores: Sandra Lucas Simões e Valter Marques