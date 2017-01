Com o Benfica a mudar o esquema tático ao intervalo – Luisão saiu para dar lugar a Cervi –, Samaris acabou por ser um dos mais visados de Rui Vitória ao longo da partida.O internacional helénico foi chamado pelo técnico das águias ao banco de suplentes em três ocasiões diferentes para receber indicações relativamente ao seu posicionamento no centro do terreno.