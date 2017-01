Um dos jogadores que também está a ser cobiçado no mercado de inverno é Samaris. A SAD já recebeu propostas visando a transferência do médio, mas a sua saída só será viabilizada mediante uma proposta de 20 milhões de euros.

Segundo foi possível apurar junto de fonte próxima do grego, de 27 anos, o Benfica está ao corrente da situação mas, até à data, nenhum das ofertas que chegou à Luz atingiu este valor. O passe do médio, recorde-se, custou 10 milhões de euros, e os responsáveis encarnados ainda pretendem rentabilizar o investimento.

Continuar a ler

A intransigência das águias neste processo também se explica pelo peso atual que o internacional grego tem na equipa. Apesar de não ser um titular absoluto, o camisola 7 tem sido a primeira opção para colmatar as ausências de Fejsa, que continua entregue ao departamento clínico após a lesão sofrida frente ao V. Guimarães.

A saída de Danilo para a Bélgica [ver outra peça] também pode vir a dificultar uma eventual transferência de Samaris no mercado de inverno. É certo que o treinador do Benfica ainda tem Celis no plantel, mas o colombiano, nos jogos já disputados, tem revelado algumas dificuldades de adaptação. Desta forma, Samaris só sairá mediante uma proposta irrecusável.