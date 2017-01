A Sampdoria parece disposta a segurar Pedro Pereira até aos últimos dias da presente janela de transferências. O lateral-direito, de 18 anos, completou ontem os 90 minutos na receção ao Empoli (0-0) e, no final, o técnico da formação italiana fez questão de sublinhar que ainda não vê a equipa pronta a prescindir do jovem cobiçado pelas águias. "O clube fará tudo para melhorar, mas ao dia de hoje não podemos prescindir do [Pedro] Pereira, pois são belíssimas as garantias que nos dá enquanto o Bereszynski ainda precisa de tempo", atirou Marco Giampaolo, ligando claramente a saída de Pereira com a integração do reforço polaco.De resto, a SAD benfiquista está a par desta situação mas, tudo indica, não irá abrir mão do seu ingresso já neste mercado invernal. No negócio, está prevista a inclusão de Djuricic – ontem, o internacional sérvio saltou do banco perto do final –, que está cedido à Sampdoria e desta forma ficaria na Serie A já a título definitivo.