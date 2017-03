Mesmo em risco de exclusão, Pizzi defrontou o Marítimo, antes do dérbi. Esteve em campo os 90 minutos e não cometeu qualquer falta. Mas, há um ano, Rui Vitória deixou Renato Sanches no banco, diante do U. Madeira, antes do embate de Alvalade. Aliás, dos três que estavam em risco, só jogou Jardel, pois André Almeida também ficou no banco."Custa-me ver um jogador como o Renato ser travado pois perde muita expressão, e eu não o queria ver travado por causa de um cartão amarelo. Quis evitar que um jovem de 18 anos tivesse essa preocupação pois ele é um jogador selvagem, e eu quero que fique selvagem", explicou o técnico.