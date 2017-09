O Santa Clara reagiu com bom-humor a uma publicação da página 'Um Azar do Kralj', que tinha colocado o açoriano Eliseu como capitão do clube de Ponta Delgada em 2018.

Ora, através de um post no Facebook oficial, o Santa Clara garantiu que tal não é verdade. "Ora... achamos que estamos no direito de dar a nossa versão da história. O nosso capitão permanecerá o mesmo. O nosso Pacheco continuará a envergar a braçadeira de capitão na nossa equipa", garantem.

E, no mesmo registo, o Santa Clara antecipa mesmo o futuro do internacional português... noutra ilha dos Açores. "Estamos em condições de adiantar que o Eliseu estará já apalavrado para reforçar o SC Angrense na próxima temporada. Isto depois da brilhante proposta feita", pode ler-se, numa referência ao clube de Angra do Heroísmo, na Terceira, cidade de onde Eliseu é natural.





Autor: Sérgio Krithinas