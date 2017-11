O Santos vai entrar em ação junto do Inter de Milão na tentativa de assegurar os serviços de Gabriel Barbosa já a partir do próximo mês de janeiro. A confirmação foi dada ao portal italiano Calciomercato por Luiz Taveira, empresário com fortes ligações ao emblema brasileiro – é considerado como o braço-direito do presidente Modesto Roma Júnior.

"Gabriel Barbosa é um jogador enorme. Agrada-me muito essa possibilidade, mas também ao Santos. Tenho a certeza de que vamos falar com o Inter sobre ele. Se libertarem o jogador estaremos dispostos a integrá-lo na equipa sem pensar duas vezes", afirmou o empresário brasileiro, reforçando que "para Gabigol há sempre espaço".

Refira-se que, segundo as informações adiantadas pela imprensa transalpina, o Santos já terá mesmo agendado uma reunião para a próxima semana com o diretor-desportivo dos nerazzurri, Piero Ausilio, com o objetivo de tentar perceber quais as possibilidades de o camisola 11 do Benfica reforçar o Peixe já em janeiro. Além do Santos, também São Paulo, Flamengo e Cruzeiro estão na corrida pelo jogador, assim como os italianos do Génova. Como demos conta na edição de ontem, a China também é uma hipótese para Gabriel Barbosa, uma vez que o Jiangsu Suning tem fortes ligações ao Inter Milão.

Sem espaço

Gabriel Barbosa chegou à Luz no último dia do mercado de transferências com o rótulo de craque, mas a verdade é que não conseguiu impor-se de águia ao peito. O jovem avançado canarinho, de apenas 21 anos, foi utilizado por Rui Vitória em apenas quatro partidas, tendo cumprido um total de 148 minutos.

O melhor que o internacional sub-20 conseguiu foi mesmo um golo na partida frente ao Olhanense, no Algarve, a contar para a 3ª eliminatória da Taça de Portugal (14 de outubro). Foi a última vez que esteve em campo.





Conforme o nosso jornal escreveu na edição de ontem, o Inter Milão poderá utilizar Gabriel Barbosa para garantir os serviços de Ramires, colocando o avançado emprestado ao Benfica no Jiangsu Suning – emblema detido pelo mesmo grupo empresarial que lidera o Inter – e recebendo, em troca, o médio que também já passou pela Luz. Esse cenário, no entanto, é pouco atrativo para o jogador, sabe Record. Apesar do forte poderio financeiro dos emblemas chineses, tanto o jogador como a família acreditam que é possível vingar ao mais alto nível no futebol europeu, não estando descartada, no entanto, essa possibilidade de Gabigol regressar ao futebol brasileiro.