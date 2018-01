A imprensa italiana deu esta quinta-feira como certo o regresso de Gabriel Barbosa ao Brasil. O avançado, que cumpriu a primeira metade da temporada no Benfica, deverá voltar a ser emprestado, desta feita ao Santos, clube onde se formou.O emblema de São Paulo deverá ter de desembolsar cerca de 1,7 milhões de euros para assegurar os serviços do jogador, de 21 anos, até ao final de 2018, com a possibilidade de ficar no Brasil por mais seis meses.