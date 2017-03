Convocado pela primeira vez para a equipa principal do São Paulo , o jovem avançado Léo Natel não deverá voltar ao Benfica no final do contrato de cedência que tem com o clube brasileiro. É que, segundo adianta o 'Lancenet', o São Paulo já terá tomado a decisão de accionar a opção de compra que tem do jovem de 20 anos, alegadamente avaliada em 500 mil reais (150 mil euros).De acordo com a mesma publicação, Natel terá deixado boas indicações a Rogério Ceni, técnico do São Paulo que deu o aval para a contratação a título definitivo do jovem, que recentemente se evidenciou na Copa RS, de Sub-20. Diga-se que as boas atuações de Natel levaram mesmo a uma outra abordagem, por parte do Palmeiras, mas como havia um acordo inicial feito com o São Paulo, o Benfica optou por dar sinal negativo a essa investida.Recorde-se que Natel, que chegou ao Seixal em 2015 , tem contrato com o Benfica até 2020.

Autor: Fábio Lima