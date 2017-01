O Fafe anunciou esta quarta-feira que Emir Azemovic, Reinildo Mandava e Oliver Sarkic vão representar a equipa por empréstimo até ao final da presente temporada.Azemovic, central sérvio de 19 anos, não contou qualquer presença na equipa B do Benfica em 2016/17 algo que também se regista com o avançado montenegrino com a mesma idade, Sarkic. Já o lateral moçambicano, Reinildo, alinhou apenas por uma ocasião de forma oficial na equipa comandada por Hélder Cristóvão, logo na primeira jornada da Segunda Liga, diante do Cova da Piedade.

Autor: Flávio Miguel Silva