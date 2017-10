Saviola confia na recuperação do Benfica. "Vai voltar a estar por cima, pela sua história e porque as pessoas vão pressionar para que ganhe. Espero que volte a repetir a conquista do campeonato", afirmou à TSF o ex-jogador, de 35 anos, que é agora técnico em Andorra, onde Portugal "vai sentir-se em casa" no próximo jogo de apuramento para o Mundial’2018.