Schmelzer fez esta segunda-feira a antevisão do jogo com o Benfica, terça-feira, às 19h45, no Estádio da Luz, referente à 1.ª mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões. Questionado se o Benfica é um adversário mais difícil do que Sporting e FC Porto - equipas que o clube alemão defrontou na Champions respetivamente este ano na fase de grupos e no época passada nos 16 avos de final - o lateral esquerdo disse que sim, antevendo um jogo complicado, mas para o qual a equipa germânica está preparada."Jogaram recentemente com FC Porto e Sporting. O Benfica é um adversário mais difícil? Sim, podemos dizer que é. Estamos nos oitavos-de-final da Champions e podemos partir desse princípio. Sabemos o que podemos esperar e vamo-nos preparar para perceber como o Benfica jogou nas últimas semanas. Só assim teremos a nossa ideia de jogo. Queremos levar um bom resultado para casa", afirmou o futebolista, que pouco mais adiantou sobre a formação orientada por Rui Vitória.

Autor: Pedro Ponte