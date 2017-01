Scolari, que deixou a Seleção Nacional em 2008, depois do Campeonato da Europa, falou ainda das saudades que tem do nosso país. Ele que, recorde-se, tem estado a estagiar com o Guangzhou Evegrande na Cidade do Futebol, casa das seleções nacionais.



"Tenho tantas saudades de Portugal que, quando me ofereceram a oportunidade de trabalhar aqui, viemos. O centro de treinos da federação é espectacular e também é uma referência para os clubes chineses, que podem, no futuro, vir cá estagiar. Tenho muitas saudades, mas venho todos os anos porque tenho cá família."

"Temos acompanhado o Benfica, temos visto os jogos e os resultados, a forma como tem progredido também no departamento amador, com Renato Sanches, Bernardo Silva, Gonçalo Guedes e outros. Estamos a ver a potência que o Benfica se está a tornar. Já o era, mas está a ser muito maior nestes últimos anos. É bom para nós ver o crescimento do Benfica. Está maravilhoso e torcemos para que continue assim", acrescentou.