O técnico brasileiro deixou ainda elogios ao trabalho que tem sido feito na área da formação: "Vão sair daqui grandes jogadores e já saíram muitos graças ao trabalho eficiente do presidente e das pessoas que trabalham com o presidente. Viemos cá para que as pessoas da minha equipa vejam como se projeta algo que pode ser feito. Estão encantados, tenho a certeza."



"A nossa finalidade na China passa por dar aos chineses a oportunidade de terem um trabalho melhor, mais conhecimento para desenvolverem o futebol, não apenas na parte técnica mas também fora do campo. São coisas que estamos a fazer muito pouco, nós treinadores. Mas, com este estágio e com esta aprendizagem, o futebol da China e que queremos ver no futuro, vai ser benéfico. Isto é o futuro do futebol, com laboratórios, campos", atirou Luiz Felipe Scolari, que, no final da visita, recebeu uma camisola das águias das mãos de Nuno Gomes, com quem trabalhou na Seleção Nacional.



Luiz Felipe Scolari está em Portugal a estagiar com a equipa do Guangzhou Evergrande e, depois de ter estado no Estádio da Luz a assistir ao jogo com o Boavista, com o restante plantel da formação chinesa, marcou presença na manhã desta terça-feira no centro de estágio do Benfica, onde teve a companhia de Nuno Gomes, diretor da formação dos encarnados.O antigo selecionador nacional, de 68 anos, falou à BTV e mostrou-se agradado com o que viu no Caixa Futebol Campus. "Tinha referências do centro de estágio do Benfica, principalmente através do Carlos Godinho, com quem mantenho contacto. Dizia-me que o Benfica tinha mudado, que estava a investir de uma forma correta na formação, com um centro de treino que era inimaginável para nós. Fiquei surpreendido, muito surpreendido com o que vi. Muito bom, muito bonito e muito organizado", começou por dizer Scolari.

Autor: Pedro Ponte