José Boto, scout do Benfica, recorreu ao seu perfil de Facebook para reagir à notícia que dava conta da possibilidade de deixar o clube já em janeiro, rumo ao Manchester United de José Mourinho.

"Desta 'notícia', a única coisa que tem importância é a foto, anos de lições de Mística Benfiquista, dadas por esse grande Senhor Minervino Pietra. O resto é letra. Siga...", pode ler-se na página pessoal do responsável pelo scouting dos encarnados para a Europa. A acompanhar a notícia, está uma foto antiga de Boto com Minervino Pietra, adjunto do clube de Luz.

Boto, de 51 anos, está há 10 temporadas no Benfica e foi o responsável pela 'descoberta' de jogadores como Witsel, Oblak, Rodrigo, Nolito, Grimaldo, Matic, Fejsa, Markovic e Svilar, entre muitos outros.

Autor: Sérgio Krithinas