Vladimir Screciu, jogador romeno de 17 anos, está referenciado pelo Benfica, de acordo com a imprensa daquele país. O médio do Cracóvia, equipa onde foi formado, pode vir a ser negociado pelas águias, que já terão manifestado interesse na contratação do médio. Contudo, os responsáveis do clube parecem não estar dispostos a negociar o passe do jovem que, na presente temporada, foi utilizado em 13 encontros.

Recorde-se que, além de Screciu, também Florin Coman, romeno que atua no Viitorul Constanta, está referenciado e poderá vir a assinar em breve.