Afinal, não foi só um susto. O repórter fotográfico que ficou ferido na sequência do golo de Pizzi no último jogo das águias com o Feirense ficou internado toda a noite e ainda não sabe a extensão das lesões que sofreu nas pernas. "Estou acamado e não consigo andar. Tenho imensos derrames e tenho de estar vigilante porque se as pernas ou os pés ficarem inchados ou negros tenho de ir imediatamente para o hospital. Os médicos disseram-me que, se isso acontecesse, tinha mesmo de ser operado", contou, a Record, Tomás Paulo.

O repórter fotográfico recordou ainda o momento trágico e sublinha que, se tivesse andado ligeiramente para trás, poderia nem estar agora a contar como tudo se passou. "O Benfica marcou e eu dei uns passos para o lado para apanhar o Pizzi a festejar de frente para mim. Alguns adeptos da bancada central, os tais que pagaram 55 euros pelos bilhetes e não elementos da claque, saltaram para o vidro de proteção do relvado e este caiu-me nas pernas. Se estivesse mais 30 centímetros para trás podia nem estar aqui… Tinha-me acertado na cabeça!", prossegue Tomás Paulo, que tinha ido ao jogo com a missão de fazer um portfólio para Barge, capitão do Feirense.

