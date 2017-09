Continuar a ler

"Então, de repente, [Lindelöf] passou a ser avaliado na casa dos 20 ou 30 milhões. Por isso, acho que cometemos um erro", prosseguiu o agora treinador do Derby County, salientando por fim: "[Lindelöf] Entrou direto na equipa do Benfica muito rapidamente e, é claro, foi ficando cada vez mais forte. Isto só demonstra a rapidez com as coisas podem mudar no futebol."



O Benfica contratou Lindelöf ao Vasteras em julho de 2012. O agora internacional sueco estreou-se na equipa principal encarnada em outubro de 2013, mas só foi promovido em 2015/16, acabando por agarrar um lugar no centro da defesa.

O antigo treinador do Birmingham City, Gary Rowett, revelou que o clube desperdiçou a oportunidade de contratar Victor Lindelöf quando o sueco estava ao serviço do Benfica B, apesar de já ter feito a estreia na equipa principal dos encarnados. O defesa-central transferiu-se para o Manchester United neste verão, por 35 milhões de euros."Há dois ou três anos, quando eu estava no Birmingham, houve um agente que telefonou e disse que andava a tentar colocar alguns jovens em escalões diferentes. Fomos observá-lo e a questão foi colocada ao staff, mas ironicamente eles acharam que o jogador não era suficientes duro", adiantou Rowett, que esteve no estúdio da estação de televisão Sky Sports a comentar o jogo da Taça da Liga entre os red devils e o Burton Albion, no qual Lindelöf foi titular.