E prosseguiu: "Por vontade do presidente do Sporting, desciam de divisão o Benfica, o FC Porto, o Sp. Braga e o V. Guimarães, que são as equipas que têm ficado à frente do Sporting nos últimos anos. Nos quatro anos de presidência do Sporting de Bruno de Carvalho, o Benfica ganhou quatro títulos. O que desejo para 2018 é que ele faça o pleno, cinco anos à frente do Sporting, cinco campeonatos ganhos pelo Benfica".Sobre o dérbi de amanhã na Luz (21H30), Rui Gomes da Silva sublinhou que "o Benfica pode surpreender". "A primeira meia hora no Estádio do Dragão foi a prova disso. Esperava-se um Benfica mais defensivo, mas a equipa foi arrasadora na primeira meia hora. Depois o FC Porto acabou por equilibrar. Se entrar dessa forma, creio que estará tudo em aberto. O jogo é mais decisivo para o Benfica do que para o Sporting, se bem que o Sporting, depois, tem um calendário mais difícil. Até as equipas se voltarem a encontrar em Alvalade, ainda faltará muito campeonato e, ou muito me engano, até aí o campeonato ficará decidido", concluiu.