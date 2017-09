Continuar a ler

Na mesma publicação o treinador também não deixou de abordar o jogo com Portugal e procurou relativizar o facto de ter de enfrentar Ronaldo. "É um problema que vamos resolver como equipa", garante.Refira-se que Seferovic, de 25 anos, é o principal candidato para fazer dupla com Jonas no ataque do Benfica, mas também não está excluída a hipótese de Jiménez entrar no onze. O treinador tem de gerir a equipa de acordo com a condição física dos seus atletas e é possível que, em Basileia, faça alterações.