Haris Seferovic terá feito no último sábado o seu último jogo pelo Eintracht Frankfurt. O avançado, que as águias já têm garantido a partir da próxima época, foi expulso no terreno do Hertha Berlim numa altura em que a equipa perdia por 1-0 e levou o técnico Niko Kovac aos arames.



"Foi um cartão vermelho claro e vamos punir essa atitude", atirou. Segundo os diários locais, terá sido, muito provavelmente, o ponto final para o dianteiro no clube germânico, que ainda irá impor uma pesada multa ao jogador.