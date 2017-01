Benfica e Seferovic já terão chegado a acordo e o avançado será mesmo reforço para as próximas cinco épocas, mas o jogador apenas deverá começar a trabalhar de águia ao peito no início da próxima temporada. De acordo com informações recolhidas por Record este é o cenário mais provável, até porque, com Jiménez no plantel, não há necessidade do clube da Luz pagar dois milhões de euros para assegurar o internacional suíço.

Rui Vitória continua a dispor de várias opções para o ataque, o que daria a Seferovic pouco espaço para jogar até maio. Este motivo leva o jogador a ver com bons olhos uma mudança para a Luz apenas quando o grupo começar a preparar a temporada 2017/18.

