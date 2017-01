Haris Seferovic está a forçar a saída do Eintracht Frankfurt já este mês. De acordo com informações recolhidas na Alemanha, o internacional suíço que as águias pretendem amarrar numa oportunidade de mercado – termina contrato no final desta época e pode assinar como jogador livre – não seguiu com a restante equipa para o Dubai, onde a formação alemã irá cumprir um estágio durante a pausa invernal.O avançado, de 24 anos, é visto na Luz como uma solução a ter em carteira para o caso de Raúl Jiménez ser transferido (agora, ou no final da época) e, tal como o nosso jornal adiantou na altura, foi motivo de conversações em Lisboa na última semana de dezembro. Por seu turno, o Eintracht Frankfurt procura transferir agora o dianteiro, de forma a ainda poder realizar algum encaixe financeiro.