Seferovic, de 24 anos, vai regressar amanhã à Alemanha com a equipa do Eintracht Frankfurt, que tem estado a estagiar no Dubai, mas a sua saída parece um facto consumado. O Benfica, nas últimas horas, acelerou o processo de forma a bater a concorrência, e os responsáveis da equipa germânica, em Abu Dhabi, já admitem que têm de procurar outra solução."Nunca estamos protegidos nestas situações e temos de ir ao mercado. Há equipas com potencial financeiro maior que podem resolver facilmente a situação, mas nós temos de ser mais cautelosos", afirmou Bobic, diretor para o futebol, à imprensa alemã, ao falar da saída do jogador.O Eintracht, caso não encontre um substituto, pretende conservar o avançado até ao final da época, mas este cenário não está definido. "Vamos esperar e ver o que irá acontecer até ao final do mês", disse Bobic.