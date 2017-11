Continuar a ler

(In)discutível



Seferovic arrancou 2017/18 como titular ‘de caras’ mas, recentemente, tem experimentado o estatuto de suplente em várias partidas. A ‘luta’ pela titularidade tem sido com Raúl Jiménez, mas o espaço tem sido reduzido desde que Rui Vitória começou a utilizar um 4x3x3 ao invés do habitual 4x4x2. Em Guimarães, por exemplo, a equipa apresentou-se dessa forma, mas Piazón garante que Seferovic tem capacidade para jogar em qualquer posição do ataque: "No Eintracht Frankfurt era um 9, mas chegou a jogar na ala direita, fazendo as movimentações para o centro. É rápido e explosivo e, por isso, pode jogar no centro ou nas alas. Gosto mais de vê-lo como um 9, pois segura bem a bola. É muito perigoso perto da área."



Avisado



Na ressaca do apuramento para o Mundial’2018, o selecionador da Suíça, Vladimir Petkovic, aproveitou o tempo de antena para deixar um sério aviso a alguns jogadores, sendo que, entre eles, estará Seferovic: "O tempo de jogo será um critério fundamental na minha escolha dos 23 jogadores que estarão na Rússia." Seferovic arrancou 2017/18 como titular ‘de caras’ mas, recentemente, tem experimentado o estatuto de suplente em várias partidas. A ‘luta’ pela titularidade tem sido com Raúl Jiménez, mas o espaço tem sido reduzido desde que Rui Vitória começou a utilizar um 4x3x3 ao invés do habitual 4x4x2. Em Guimarães, por exemplo, a equipa apresentou-se dessa forma, mas Piazón garante que Seferovic tem capacidade para jogar em qualquer posição do ataque: "No Eintracht Frankfurt era um 9, mas chegou a jogar na ala direita, fazendo as movimentações para o centro. É rápido e explosivo e, por isso, pode jogar no centro ou nas alas. Gosto mais de vê-lo como um 9, pois segura bem a bola. É muito perigoso perto da área."Na ressaca do apuramento para o Mundial’2018, o selecionador da Suíça, Vladimir Petkovic, aproveitou o tempo de antena para deixar um sério aviso a alguns jogadores, sendo que, entre eles, estará Seferovic: "O tempo de jogo será um critério fundamental na minha escolha dos 23 jogadores que estarão na Rússia."

Seferovic só precisa de um golo para colocar um ponto final na crise. Quem o diz é Lucas Piazón, avançado brasileiro que partilhou o balneário com o internacional suíço no Eintracht Frankfurt. "Precisa de um golo para recuperar a confiança mas há um problema: Jonas. Marca muito, está louco", diz Piazón, de 23 anos.O último domingo ficou marcado pelo coro de assobios que Seferovic ouviu no Suíça-Irlanda do Norte, no momento em que foi substituído, mas Piazón não tem dúvidas de que o camisola 14 do Benfica vai reagir bem: "É muito emocional e não tem problemas em mostrar isso. Acredito que vai passar por cima disto. Sei que ele está feliz no Benfica porque falámos por SMS quando começou a marcar todos aqueles golos no início da época. Ele sabe que os avançados passam por isto e quando marcar vai esquecer este momento menos bom."

Autor: Pedro Ponte