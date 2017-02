Os encarnados esperam hoje uma assistência de 55 mil espectadores, 3.500 dos quais alemães. A PSP, segundo fonte policial explicou a Record, decidiu reforçar hoje as medidas de segurança na Baixa de Lisboa, onde se concentrarão os apoiantes da formação germânica, antes do encontro, classificado de alto risco.

Os adeptos do Borussia protagonizaram atos de violência no encontro com o Leipzig, há 10 dias. Os responsáveis do clube aceitaram o castigo proposto: multa de 100 mil euros e encerramento do topo Sul um jogo.