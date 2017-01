Hélder Costa está em grande no Wolverhampton e despertou o interesse de seis clubes da Premier League, entre os quais Everton e West Ham. A informação é do site inglês HITC Sport.

O extremo de 23 anos está emprestado pelo Benfica ao emblema do Championship, o segundo escalão do futebol inglês. Apesar do modesto desempenho dos 'Wolves', Hélder Costa tem-se destacado: soma sete golos e cinco assistências.

Continuar a ler

Além de Everton e West Ham, também Southampton, Crystal Palace, Hull City e Sunderland têm acompanhado de perto a carreira de Hélder Costa.

Autor: Sérgio Krithinas