Rui Vitória dá continuidade à política de promoção de jogadores da equipa B ao plantel principal, numa estratégia que tem dado frutos e que a direção já assumiu ter forçosa continuidade no futuro. João Carvalho poderá ser o nono jovem oriundo da formação a fazer a estreia pelas mãos do atual técnico, mas já houve muitos mais jogadores formados no Seixal que ganharam realmente espaço com este timoneiro. Lindelöf ou Gonçalo Guedes são dois bons exemplos disso mesmo. Também Kalaica, embora tenha feito a estreia com o atual técnico, apenas chegou ao emblema da Luz na última época da formação, tendo feito o restante percurso no D. Zagreb. Ederson também foi formado no Benfica, mas acabou por estrear-se no Rio Ave, tal como o colega de posição Bruno Varela, que chegou à equipa principal esta época, após passar pelo V. Setúbal.