O centro de estágio do Seixal foi palco de mais uma edição do evento ‘Corporate Club’, que juntou vários representantes dos patrocinadores ligados ao Benfica.Além de membros ligados à SAD, como o vice-presidente Alcino António ou o diretor de marketing Miguel Bento, o jantar contou com a animação dos Amor Electro. Marisa Liz partilhou um momento ao lado de Rui Costa.