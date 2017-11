Svilar traído pelo poste e pelas suas costas no golo inglês

Mile Svilar parece já ter tomado a sua decisão em representar a seleção principal da Sérvia, mas o selecionador belga Roberto Martínez não parece interessado em perder essa 'batalha' e garantiu esta sexta-feira, aquando do anúncio dos convocados para os próximos encontros da Bélgica, que vai tentar mudar a decisão do jovem guardião do Benfica, de 18 anos."Vamos tentar ter uma conversa com ele sobre o seu futuro na seleção nacional. É um jogador com muito potencial", elogiou Martínez, um técnico que diz ter ficado impressionado pela reação do benfiquista após o erro cometido frente ao Manchester United . "Foi fenomenal a forma como reagiu ao erro que cometeu. Aquela reação não é algo normal para a sua idade. Causou-me uma excelente impressão e senti que tem personalidade", frisou.Lembre-se que, no início da semana, a Federação Sérvia de Futebol (FSS) admitiu estar em conversações com Svilar e que em breve terá novidades do ponto de vista burocrático. Refira-se que, como tem dupla nacionalidade, Svilar apenas ficará 'preso' à Sérvia quando disputar um encontro de cariz oficial pela formação balcânica.

Autor: Fábio Lima